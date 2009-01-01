деревня Долгиново, Узденский район, Минская область (на 2021) — Familio

Долгиново

Узденский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Слободо-Пырышевская волость
342. Долгиничи, село бывшее владельческое, при реке Лоше, дворов 33, жителей 390, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Слободо-Пырашевская волость
Долгиново, фольварок17218811425

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Узденский район, Лошанский сельсовет
д Долгиново78

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Узденский район, Слободской сельсовет
д. Долгиново87

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