сельцо Неручь, Мценский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Неручь

Мценский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3520Неручь (Марьино, Селихова), сц. вл.при р. Неручи.65104027

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Мценский уезд, Долговская волость
Неруч (деревня)6Почтовое отделение Долгое

Мы используем куки для улучшения работы сайта.