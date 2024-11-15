деревня Ирса, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Ирса

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Ирса Солецкой волости Новоладожского уезда Н. Горбачева в д. Жар. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
По жалобе крестьянина д. Ирса Солецкой волости Новоладожского уезда Д. Ершова на земского начальника 5-го участка за утверждение приговора по делу о земле. 1899 г. // Цен Показать все
О перечислении крестьянина д. Ирса Солецкой волости Новоладожского уезда М. Ершова в послушники Валаамского монастыря. 1899–1900 гг. // Центральный государственный истори Показать все
О постройке моста через реку Волжу при деревне Ирсе Солецкой волости. 1869 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 682. Опись 1. Дело Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Ирсы. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2801Ирса, д. вл.при р. Посылке.909040125118Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Ирса, Дуброва и Драчева14Гр. Протасова2855106

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Ирса д.901 стан665 участок9город Новая Ладога.

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