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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
426Анновка (*Эргаклы 1-я), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Кара-Курсаке.602586211204
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
202. Анновка (Араклы 2, Карагач), колония, при речке Карсаке, дворов 87, жителей 562, молитвенный дом, школа, лавка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-9497Ганнівкаселоцентр сільської радир-н Приазовськийсільрада Ганнівська