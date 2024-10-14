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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Малое Кайдолово, Коркомякской волости, Петербургского уезда, С. Кягер на постановление уездного съезда по делу о лишении его земли. 1893 г. // Це Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Малое Кайдолово Коркомякской волости Петербургского у. 1913–1916 гг. // Центральный государственны Показать все
О разверстании на хуторские и отрубные участки надельной земли крестьян деревни Малое Кайдолово, Коркомякской волости. 1911–1916 гг. // Центральный государственный истори Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
549Малое Кайдолово (Рискомяки, Кайдамякки), д. вл.при колодцак.59¾30½218172
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кайдолово Малое д.604 стан3133 участок23станция Коркиомяки.
Кайдолово Большое д.604 стан3143 участок24станция Коркиомяки.