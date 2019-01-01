починок Любимовский, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Любимовский

Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснобаковский район
102184Любимовскийпочинок57°19'45°23'O-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный район, Сельское поселение Шеманихинский сельсовет
22635432116починок Любимовскийпочинок

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