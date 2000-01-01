село Заклина, село Заклина, Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1913) — Familio

Заклина

Великолуцкий уезд, Псковская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
3711Никольское (Заклюка), село.при безымянном ручье.5284107Церковь православная.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
село Заклика
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