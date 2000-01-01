деревня Князьково, деревня Князьково, Васильковская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Князьково

Васильковская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Князьково Васильковской волости Мышкинского уезда Максимом Николаевичем Седовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1888– Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4307Князьково, д. вл.при р. Корожичне.4515103934

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Васильевская волость
5. Князьково, деревня бывшая владельческая, при речке Корожечне, дворов 12, жителей 60, волостное правление (уездный город в 50 верстах), школа. В 3 верстах — церковь пра Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. КнязьковоХIV. Князьковское общество24212223Ждановский приход
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