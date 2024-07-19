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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
127. Жеребное, деревня бывшая владельческая, дворов 140, жителей 1001
129. Скиток, село бывшее государственное, при реке Соже, дворов 21, жителей 156, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
21Дер. Жеребноепроселкер. СожеЖеребенск. с. об. 247839828Скитковск. прав. 17918
22Село Скитокпроселкер. СожеСкитковск. с. об. 47169148Скитковск. прав. 18120
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Скиток49
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Скиток134