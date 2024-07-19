деревня Скиток, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Скиток

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Дятловичская волость
127. Жеребное, деревня бывшая владельческая, дворов 140, жителей 1001
129. Скиток, село бывшее государственное, при реке Соже, дворов 21, жителей 156, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Дятловичская волость
21Дер. Жеребноепроселкер. СожеЖеребенск. с. об. 247839828Скитковск. прав. 17918
22Село Скитокпроселкер. СожеСкитковск. с. об. 47169148Скитковск. прав. 18120

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Терешковичский сельсовет
д Скиток49

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Терешковичский сельсовет
д. Скиток134

Мы используем куки для улучшения работы сайта.