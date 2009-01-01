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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Стайки, им. (Яржембского), спл. р. зап. Двина, жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 270, у. гор. 53 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Бальбиново 15 в.
Стайки, ф. (православной Друйской Преображенской церкви), спл. р. Зап. Двина жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 19, у. гор. 53 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Бальбиново Показать все
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Стайки22
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Стайки8