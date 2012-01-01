село Гостьково, Алапаевское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Гостьково

Алапаевское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1934Госкова (Гаскова, Госькова), дер.при р. Реже и рч. Шакыше.18838113347357Кирпичных заводов 24. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Арамашевская волость
253. Гасково (Госкова, Госькова), деревня бывшая государственная, при реке Реже, дворов 138, жителей 764, 24 кирп. з.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Мироновская волость
4) д. Госькова, на р. Реже, церк.-приход. шк., распл.Госьковское общество193462587Бывшие государственныеПравославныеРусские1764

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
89720Гостьковосело57°31'с.ш.61°45'в.д.O-41-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Алапаевское
65771000396с Гостьковосело

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