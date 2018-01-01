деревня Гришино, деревня Гришино, Калининский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Гришино

Калининский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги прихода села Андреевского 1913-1917 гг.< Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11696Гришино, д. вл.при р. Хвощне.358138092

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Гнездовская волость
9Гришино33

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
282245Гришинодеревня56°30'35°26'O-36-131
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