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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 наделов Иваном Барышевым, д. Мутево Никольской вол. Ярославского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 189.
Дело по прошению крестьянина Ярославского уезда, Никольской волости, деревни Мужева Петра Михайловича Волнухина о возвращении сына с военной службы. 1875 г. // Гос. архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
156Мужево, д. вл.при рч. Туношенке.176144653Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МужевоI. Лютовское общество35620—Сопелковский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387592Мужеводеревня57°30'с.ш.40°06'в.д.O-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78650495186д Мужеводеревня