деревня Мужево, деревня Мужево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Мужево

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе 2 наделов Иваном Барышевым, д. Мутево Никольской вол. Ярославского у. 1892–1893 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 189.
Дело по прошению крестьянина Ярославского уезда, Никольской волости, деревни Мужева Петра Михайловича Волнухина о возвращении сына с военной службы. 1875 г. // Гос. архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
156Мужево, д. вл.при рч. Туношенке.176144653
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Никольская волость
д. МужевоI. Лютовское общество35620Сопелковский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
387592Мужеводеревня57°30'с.ш.40°06'в.д.O-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Туношенское сельское поселение
78650495186д Мужеводеревня
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