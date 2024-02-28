деревня Боровичи, деревня Боровичи, Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Боровичи

Порховский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11142Боровичи, дер.при рч. Удохе.272576206210Часовня. Волостное правление Опокской волости.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Опокская волость
372. Боровичи, деревня бывшая государственная, при реке Удохе, дворов 52, жителей 448, волостное правление (уездный город в 27 верстах), часовня, почтовая станция, 3 лавк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Порховский район
61248Боровичидеревня57°58'с.ш.29°39'в.д.O-35-084

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Порховский муниципальный район, Сельское поселение Дубровенская волость
58647420101д Боровичидеревня
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