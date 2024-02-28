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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11142Боровичи, дер.при рч. Удохе.272576206210Часовня. Волостное правление Опокской волости.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
372. Боровичи, деревня бывшая государственная, при реке Удохе, дворов 52, жителей 448, волостное правление (уездный город в 27 верстах), часовня, почтовая станция, 3 лавк Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61248Боровичидеревня57°58'с.ш.29°39'в.д.O-35-084
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58647420101д Боровичидеревня