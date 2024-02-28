хутор Нижняя Мельница, хутор Нижняя Мельница, Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижняя Мельница

Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Курской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Студенокской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
2086Деменков (Нижний Мельницкий, Казацкий), хут. вл.при рч. Обесте.221586762
Показать скан

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Рыльский уезд, Студенокская волость
Нижне-Мельничный х.25142130Земского начальника: 2. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 7.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Рыльский район
630021Нижняя Мельницахутор51°35'34°22'M-36-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Рыльский муниципальный район, Сельское поселение Студенокский сельсовет
38634492106х Нижняя Мельницахутор
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close