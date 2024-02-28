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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об описи имущества, оставшегося после смерти крестьянина дер. Демино Васильевской волости Мышкинского уезда Михаила Павлова. 1885–1888 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело о возврате земли крестьянину дер. Демино Васильевской волости Мышкинского уезда Дорофею Иванову, отобранной обществом, и сносе построек, возведенных на этой земле. 1 Показать все
Дело об утверждении Васильевского сельскохозяйственного общества в деревне Демине, Васильковской волости Мышкинского уезда. 1910–1911 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело об учреждении Васильковского общества потребителей «Самопомощь» в деревне Демине, Васильковской волости, Мышкинского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4304Демино, д. вл.при р. Корожичне.461620108110Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ДеминоX. Деминское общество241459—59Ждановский приходПоказать скан
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Демино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
111961Деминодеревня57°35'37°43'O-37-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28758000293д Деминодеревня