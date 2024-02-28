деревня Демино, деревня Демино, Кашинский, Тверская область (на 2019) — Familio

Демино

Кашинский, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело об описи имущества, оставшегося после смерти крестьянина дер. Демино Васильевской волости Мышкинского уезда Михаила Павлова. 1885–1888 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело о возврате земли крестьянину дер. Демино Васильевской волости Мышкинского уезда Дорофею Иванову, отобранной обществом, и сносе построек, возведенных на этой земле. 1 Показать все
Дело об утверждении Васильевского сельскохозяйственного общества в деревне Демине, Васильковской волости Мышкинского уезда. 1910–1911 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело об учреждении Васильковского общества потребителей «Самопомощь» в деревне Демине, Васильковской волости, Мышкинского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
4304Демино, д. вл.при р. Корожичне.461620108110
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Васильковская волость
д. ДеминоX. Деминское общество24145959Ждановский приход
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Васильковская волость
деревня Демино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
111961Деминодеревня57°35'37°43'O-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кашинский
28758000293д Деминодеревня
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