деревня Терентьево, деревня Терентьево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Терентьево

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе крестьянина дер. Терентьево Богородской волости Даниловского уезда Ивана Мартынова об отказе в праве пользования усадебной землей. 1882–1883 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о разверстании на отруба землепользования земельного общества дер. Терентьево Вятской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-332. Опись 2. Дело 1 Показать все
Дело по иску общества крестьян деревни Лычево Даниловского уезда Ярославской губернии к крестьянину деревни Терентьево Богородской волости Даниловского уезда Ярославской Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1326Терентьево, д. вл.при р. Озерице.433103129
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Богородская волость
д. ТерентьевоXIX. Семеновское общество297714Семеновский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
385324Терентьеводеревня57°52'с.ш.40°12'в.д.O-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Середское сельское поселение
78615470640д Терентьеводеревня
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