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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Терентьево Богородской волости Даниловского уезда Ивана Мартынова об отказе в праве пользования усадебной землей. 1882–1883 гг. // Гос. ар Показать все
Дело о разверстании на отруба землепользования земельного общества дер. Терентьево Вятской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд Р-332. Опись 2. Дело 1 Показать все
Дело по иску общества крестьян деревни Лычево Даниловского уезда Ярославской губернии к крестьянину деревни Терентьево Богородской волости Даниловского уезда Ярославской Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1326Терентьево, д. вл.при р. Озерице.433103129Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ТерентьевоXIX. Семеновское общество297714—Семеновский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385324Терентьеводеревня57°52'с.ш.40°12'в.д.O-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615470640д Терентьеводеревня