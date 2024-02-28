деревня Фенево, деревня Фенево, Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Фенево

Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе 2 1/2 надела Архипом Ильиным, крестьянином д. Фенево Черностановской вол. Любимского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 5 Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Фенево Черностанской волости Любимского уезда Василием Чистяковым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1890–189 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2172Фенево, д. вл.при р. Соти.3814113330
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Козская волость
д. Фенево VIII. Одоевское общество695715волость 9, IV—12Корчкодомский приход
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Любимский уезд, Черностанская волость
д. ФеневоIV. Коворчинское обществосмотри № 57 [Козской волости]
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Первомайский район
388250Феневодеревня58°26'с.ш.40°03'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Пречистенское сельское поселение
78629450826д Феневодеревня
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