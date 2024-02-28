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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 2 1/2 надела Архипом Ильиным, крестьянином д. Фенево Черностановской вол. Любимского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Опись 1. Дело 5 Показать все
Дело о зачете денег внесенных крестьянином дер. Фенево Черностанской волости Любимского уезда Василием Чистяковым, в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1890–189 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2172Фенево, д. вл.при р. Соти.3814113330Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Фенево VIII. Одоевское общество695715волость 9, IV—12Корчкодомский приходПоказать скан
д. ФеневоIV. Коворчинское обществосмотри № 57 [Козской волости]Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388250Феневодеревня58°26'с.ш.40°03'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78629450826д Феневодеревня