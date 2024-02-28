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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Рахманово Бухаловской волости Даниловского уезда Михаилом Андриановичем Травиным за себя и отца Андриана Моисеевича Травина в уплату Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1551Рахманово, д. вл.при р. Касти.3523143643Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
832. Рахманово, деревня бывшая владельческая, при речке Касте, дворов 13, жителей 72, кирпичный завод
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РахмановоIII. Общество № 3263512—Никольский в Корзле приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384942Рахмановодеревня57°59'с.ш.40°31'в.д.O-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615470472д Рахмановодеревня