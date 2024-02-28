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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
313Глебово (Барбинка), с. каз.при рч. Обмети.1314104144Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
91. Глебова (Барбинна), село бывшее государственное, при речке Омете, дворов 20, жителей 122, церковь православная
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Глебово село 207161Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 7. Призывной по отправлению воинской повинности: 5. Военно-конский: 11.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
616763Глебовосело51°52'36°11'M-37-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38620460116с Глебовосело