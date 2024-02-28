село Глебово, село Глебово, Курский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Глебово

Курский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Курской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Чаплыгинской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
313Глебово (Барбинка), с. каз.при рч. Обмети.1314104144Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Чаплыгинская волость
91. Глебова (Барбинна), село бывшее государственное, при речке Омете, дворов 20, жителей 122, церковь православная

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Чаплыгинская волость
Глебово село 207161Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 7. Призывной по отправлению воинской повинности: 5. Военно-конский: 11.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курский район
616763Глебовосело51°52'36°11'M-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курский муниципальный район, Сельское поселение Пашковский сельсовет
38620460116с Глебовосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close