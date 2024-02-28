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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1935Челмо-Наратова (Чалма-Наратова), деревня.при рч. Шабызе.433080183183Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц ветреных 4. Лавок 18. Базары по средам. Пчеловодство.Показать скан
1951Челмо-Наратова (Чалма-Нарат), деревня.при рч. Шабызе.503051153153Б. — Мечеть 1. Базары по средам.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1262. Челмо-Наратова, деревня бывшая государственная, при речке Шабызе, дворов 72, жителей 362, мечеть, школа, лавки, базар по средам
1263. Челмо-Наратова (Чалма-Нарат), деревня бывшая государственная, при речке Шабызке, дворов 56, жителей 313, мечеть, базар по средам
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
24Челномаратова, д. при реч. Шабызке, прос. дор., мечеть, баз., вин. и пив. лав., х.-з. маг., вод. и ветр. мел.40773219321Земледелие
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧалманаратЧалманаратТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
381432Чалманаратсело55°46'53°47'N-39-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Чалманаратское сельское поселение
92605485101с Чалманаратсело