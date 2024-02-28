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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
96. Сидоровичи, село бывшее владельческое, при речке Лазневке, дворов 78, жителей 665, церковь православная, школа, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
9Село Сидоровичишос. и почт. р. ЛазневкеСидорович. с. об. церк. земли175 2798 7551 7Сидоровичск. пр. 2422
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сидоровичи419
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Сидоровичи312