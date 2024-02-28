агрогородок Сидоровичи, агрогородок Сидоровичи, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Сидоровичи

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Церковно-Осовецкая волость
96. Сидоровичи, село бывшее владельческое, при речке Лазневке, дворов 78, жителей 665, церковь православная, школа, водяная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Грудиновская волость
9Село Сидоровичишос. и почт. р. ЛазневкеСидорович. с. об. церк. земли175 2798 7551 7Сидоровичск. пр. 2422

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Сидоровичский сельсовет
д Сидоровичи419

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Сидоровичский сельсовет
аг. Сидоровичи312
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close