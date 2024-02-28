село Камишло, село Камишло, დმანისის მუნიციპალიტეტი , ქვემო ქართლი (на 2014) — Familio

Камишло

დმანისის მუნიციპალიტეტი , ქვემო ქართლი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
კამიშლო
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქვემო ქართლი , დმანისის მუნიციპალიტეტი , გუგუთის თემი
კამიშლოKamishloМужчин: 109. Женщин: 110. Всего: 219.
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