деревня Анфимово, деревня Анфимово, Поводневская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Анфимово

Поводневская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Иванова Ивана Степановича, д. Анфимова Поводневской волости Мышкинского уезда. 1914 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 476. Опись 2. Дело 59.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3911Анфимово, д. вл.при прудах.1521102731
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Поводневская волость
д. Анфимово II. Настасьинское общество86889Серский приход
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