деревня Малое Манушкино, деревня Малое Манушкино, Колтушская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913) — Familio

Малое Манушкино

Колтушская волость, Шлиссельбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О разрешении крестьянину д. Малое Манушкино Колтушской волости Шлиссельбургского уезда Николаю Никитину в д. Московская Дубровка Ивановской волости. 1903–1904 гг. // Цент Показать все
По прошению крестьян д. Малое Манушкино Колтушской волости о содействии в покупке через Крестьянский банк участка земли от землевладельцев Васнева и Горелышева. 1910 г. / Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, Колтушская волость
659. Малая Манушкина, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 118, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Колтушская волость
Манушкино Мал. д.302 стан24123 участок24Колтушское почтовое отделение
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close