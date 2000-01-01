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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
О разрешении крестьянину д. Малое Манушкино Колтушской волости Шлиссельбургского уезда Николаю Никитину в д. Московская Дубровка Ивановской волости. 1903–1904 гг. // Цент Показать все
По прошению крестьян д. Малое Манушкино Колтушской волости о содействии в покупке через Крестьянский банк участка земли от землевладельцев Васнева и Горелышева. 1910 г. / Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
659. Малая Манушкина, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 118, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Манушкино Мал. д.302 стан24123 участок24Колтушское почтовое отделение