село Курмангазы, село Курмангазы, Курмангазинский район, Атырауская область (на 2022) — Familio

Курмангазы

Курмангазинский район, Атырауская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Красноярский уезд
262Ганюшкино, (Дьяково), пос. на вл. земле.при Каспийском море.11247153841

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Атырауская область, Курмангазинский район, сельский округ Құрманғазы
село КурмангазыҚұрманғазы а.234630100
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