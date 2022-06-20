имение Зеленый Двор, Дагденская волость, Двинский уезд (на 1906) — Familio

Зеленый Двор

Дагденская волость, Двинский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Динабургский уезд
Строды и Зеленый двор, 5 д.46А. Лабунский177475

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Дагденская волость
94Зеленый ДворимениеколодецДагденского, римско-католическогоА. С. Щеглову, мещ.4

Мы используем куки для улучшения работы сайта.