посёлок Заречный, посёлок Заречный, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Заречный

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
1000Беклемишевка (Говендяевка, Екатериновка), д. вл.на пр. б. р. Иклы.754033138136

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47781Заречныйпосёлок53°53'46°05'N-38-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Ночкинский сельсовет
56653431106п Заречныйпоселок
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