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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о нарушении положения о промысловом налоге гр. Золотовой А. Л., д. Переймы, Копорьевской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1075. Переймы, село бывшее государственное, при речке Шуйге, дворов 4, жителей 22, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПереймыVII. Новосельское общество115208—Новоселковский приход