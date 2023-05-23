деревня Переймы, деревня Переймы, Копорьевская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Переймы

Копорьевская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о нарушении положения о промысловом налоге гр. Золотовой А. Л., д. Переймы, Копорьевской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Копорьевская волость
1075. Переймы, село бывшее государственное, при речке Шуйге, дворов 4, жителей 22, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Копорьевская волость
д. ПереймыVII. Новосельское общество115208Новоселковский приход
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