хутор Новополье, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Новополье

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Беняконская волость
Новое-Поле, х. (Свидлинского), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 35, у. гор. 28 в., вол. пр. 13 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Бинякони 12 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Вороновский сельсовет
х Новополье30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
х. Новополье14

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