село Сарлы, село Сарлы, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сарлы

Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Татарстан
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
671Сарла, д. каз. и башк.при р. Ике.6050143442421Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Стерлитамакская волость
340. Сарлы, деревня бывшая государственная, башкир и тептярей, при речке Ике, дворов 164, жителей 881, 2 мечети, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Стерлитамакская волость
Д. Сарлы. Б. госуд. Башк., вот., татары и тептяри. Магомет.1903Р. Ик31565332929825

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Стерлитамаковская волость
деревня Сарлы

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
СарлыСарлыТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Азнакаевский район
188201Сарлысело54°57'53°28'N-39-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Азнакаевский муниципальный район, Сарлинское сельское поселение
92602452101с Сарлысело
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