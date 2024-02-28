деревня Девочкино, деревня Девочкино, Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Девочкино

Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1068Девочкино (Девочки), д. вл.при рч. Малеевке.752239150154
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Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Салынская волость
Девочкино (деревня)13При станции Дубровка Риго-Орловской жел. дор.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дубровский район
69613Девочкинодеревня53°39'с.ш.33°39'в.д.N-36-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дубровский муниципальный район, Рековичское сельское поселение
15612432116д Девочкинодеревня
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