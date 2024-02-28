деревня Придачь, деревня Придачь, Суражский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Придачь

Суражский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Мглинский уезд
1994Придача, д. вл.при колодцах.272538129122
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Мглинский уезд
Д. Придачь35Наслед. Петра, Ник. и Дм. Лишиных12135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Суражский район
69531Придачьдеревня53°15'с.ш.32°36'в.д.N-36-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Суражский муниципальный район, Дегтяревское сельское поселение
15654420161д Придачьдеревня
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