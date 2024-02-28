деревня Боловино, деревня Боловино, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Боловино

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению кр-на Ростовского уезда Шулецкой вол. дер. Боловина Петра Лапина о наделении кр-ян землей из Рождественской лесной дачи. 1865–1869 гг. // Гос. архив Ярос Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Боловино Шулецкой волости Ростовского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 821.
Дело по обвинению кр-на д. Боловина, Шулецкой вол. А. А. Канавина в нанесении побоев совей матери. 1914–1915 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 1294. Опись 1. Де Показать все
По жалобе граждан дер. Боловино Борисоглебской волости Николая Ивановича по делу о разделе. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Д Показать все
Дело об отмене раскладочного приговора общества крестьян деревни Боловино Шулецкой волости от 28 февраля 1916 года Федора Иванова Екимова. // Гос. архив Ярославской облас Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7691Боловино, д. каз.при рч. Шохе.211135112114
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Шулецкая волость
д. БоловиноIV. Рождественское общество761146Рождественский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
385504Боловинодеревня57°11'с.ш.39°04'в.д.O-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Инальцинское сельское поселение
78606405116д Боловинодеревня
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