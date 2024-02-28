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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению кр-н дер. Матвеевки Сигорской вол. в самовольном разборе хлеба из запасного магазина. 1908 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 12. Оп Показать все
Дело по обвинению крестьян деревни Матвеевки Сигорской вол. в самовольном разборе овса и ржи из общественного магазина. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угл Показать все
Дело по рассмотрению прошения крестьянина дер. Матвеевки Сигорской волости Николая Яковлева Шестоперова, проживающего в Петербурге, о высылке ему паспорта. 1867 г. // Гос Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9732Матвеевка, д. каз.при рч. Сабле.4423176563Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. МатвеевкаV. Общество № 593131—32Сигорский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
384118Матвеевкадеревня57°06'с.ш.38°16'в.д.O-37-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632452416д Матвеевкадеревня