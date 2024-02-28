деревня Матвеевка, деревня Матвеевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Матвеевка

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Сигорской волости
Дело по обвинению кр-н дер. Матвеевки Сигорской вол. в самовольном разборе хлеба из запасного магазина. 1908 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угличе. Фонд 12. Оп Показать все
Дело по обвинению крестьян деревни Матвеевки Сигорской вол. в самовольном разборе овса и ржи из общественного магазина. 1909 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Угл Показать все
Дело по рассмотрению прошения крестьянина дер. Матвеевки Сигорской волости Николая Яковлева Шестоперова, проживающего в Петербурге, о высылке ему паспорта. 1867 г. // Гос Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9732Матвеевка, д. каз.при рч. Сабле.4423176563
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Сигорская волость
д. МатвеевкаV. Общество № 59313132Сигорский приход
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
384118Матвеевкадеревня57°06'с.ш.38°16'в.д.O-37-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Нагорьевское сельское поселение
78632452416д Матвеевкадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close