город Айнажи, город Айнажи, Limbažu novads (на 2021) — Familio

Айнажи

Limbažu novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Лимбажский район
город Айнажи3166403

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Limbažu novads, Ainaži
Ainažiagrāk Limbažu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=66033

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Limbažu novads
Ainaži100003366pilsētaEKS
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