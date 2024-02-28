слобода Пушкарная, слобода Пушкарная, Казацкая волость, Курский уезд (на 1892) — Familio

Пушкарная

Казацкая волость, Курский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
108Пушкарная, слоб. каз.при рч. Куре.180270300
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Казацкая волость
30. Пушкарная, слобода бывшая государственная, при речке Куре, дворов 136, жителей 595

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Казацкая волость
Пушкарная сл.1400428Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 9. Призывной по отправлению воинской повинности: 5. Военно-конский: 5.
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