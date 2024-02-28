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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
108Пушкарная, слоб. каз.при рч. Куре.1½180270300Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
30. Пушкарная, слобода бывшая государственная, при речке Куре, дворов 136, жителей 595
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Пушкарная сл.1400428Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 9. Призывной по отправлению воинской повинности: 5. Военно-конский: 5.