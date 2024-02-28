деревня Лумбуши, деревня Лумбуши, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Лумбуши

Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд
3431Брюхово (Лумбушп), с.при р. Лумбуше.185892724Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Шунгская волость
675. Верховье, село бывшее государственное, при реке Лумбуше, дворов 16, жителей 138, церковь православная, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Медвежьегорский район
149447Лумбушидеревня62°55'34°32'P-36-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Медвежьегорский муниципальный район, Пиндушское городское поселение
86624155121д Лумбушидеревня
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