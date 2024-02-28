Новый-Двор
Ясевская волость, Свенцянский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Новый-Двор, д., оз. Ковальки, жит. 249 (129 м. 120 ж.), дес. 481, у. гор. 47 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Поставы 7 в.