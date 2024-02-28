деревня Шильцево, деревня Шильцево, Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Шильцево

Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По жалобе крестьянина дер. Шильцевой Городецкой вол. Лужского уезда Максима Николаева на постановление съезда от 1 июля 1908 года об отмене приговора селян означенного се Показать все
По жалобе крестьянина дер. Шильцово Городецкой вол. Лужского уезда Максима Николаева на постановление уездного съезда об отказе ему в предоставлении полевой и усадебной з Показать все
Об утверждении полюбовной сказки между дворянином Д. Ивашинцевым и крестьянами д. Шильцово Городецкой волости Лужского уезда. 1899 г. // Центральный государственный истор Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2106Шильцово, д. вл.при ключе.20538102116
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Городецкая волость
Шильцево д.234 стан774 участок7станция Серебрянка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лужский муниципальный район
32177Шильцеводеревня58°34'29°45'O-35-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Ретюнское сельское поселение
41633488191д Шильцеводеревня
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