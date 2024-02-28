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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Шильцевой Городецкой вол. Лужского уезда Максима Николаева на постановление съезда от 1 июля 1908 года об отмене приговора селян означенного се Показать все
По жалобе крестьянина дер. Шильцово Городецкой вол. Лужского уезда Максима Николаева на постановление уездного съезда об отказе ему в предоставлении полевой и усадебной з Показать все
Об утверждении полюбовной сказки между дворянином Д. Ивашинцевым и крестьянами д. Шильцово Городецкой волости Лужского уезда. 1899 г. // Центральный государственный истор Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2106Шильцово, д. вл.при ключе.20538102116Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шильцево д.234 стан774 участок7станция Серебрянка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32177Шильцеводеревня58°34'29°45'O-35-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41633488191д Шильцеводеревня