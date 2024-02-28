деревня Дягсняй, деревня Дягсняй, Ширвинтская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Дягсняй

Ширвинтская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ширвинтская волость
Декени 1-е, з., жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 58,85, у. гор. 65 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Евье 43 в.
Декени 2-е, з., жит. 12 (6 м. 6 ж.), дес. 46,28 раз. см. предыдущ.
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