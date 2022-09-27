село Шахворостовка, село Шахворостовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шахворостовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3082Шафоростовка, с. вл.при пруде.1016115307364Церковь православная 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Миргородская волость
667. Шафаростивка, село бывшее владельческое, при урочище Зеленый Лес, дворов 89, жителей 785, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка, кзн., 4 ветряных мельн Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Миргородская волость
34.0Шафоростовка селоМиргородское каз. и государстенных крестьян99111347
34.0Шафоростовка селоШафоростовское крестьян собственников99152159381305294961025

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18864Шахворостівкаселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Шахворостівська
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