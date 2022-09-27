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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3082Шафоростовка, с. вл.при пруде.1016115307364Церковь православная 1. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
667. Шафаростивка, село бывшее владельческое, при урочище Зеленый Лес, дворов 89, жителей 785, церковь православная, школа, 2 питейных дома, лавка, кзн., 4 ветряных мельн Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
34.0Шафоростовка селоМиргородское каз. и государстенных крестьян9911—1347
34.0Шафоростовка селоШафоростовское крестьян собственников99152159381305294961025
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18864Шахворостівкаселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Шахворостівська