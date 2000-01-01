деревня Мишина Гора, Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Мишина Гора

Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выделе отрубных участков по деревне Мишина Гора Спицинской волости. 1911–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880. Опись 27 Показать все
По жалобе крестьянина д. Мишина Гора Спицинской волости М. Ершова на отвод ему отрубного участка, лишенного пахотных угодий. 1911–1912 гг. // Центральный государственный Показать все
По жалобе крестьянина д. Мишина Гора Спицинской волости И. Бычкова на постановление уездной комиссии по делу о выделе ему хуторского участка в пустоши «Середа». 1913 г. / Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1152Мишина Гора, д. каз.при колодце.3018147445Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Спицынская волость
169. Мишина Гора, село бывшее государственное, дворов 14, жителей 75, церковь православная, часовня

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Спицинская волость
Мишина Гора д.423 стан42176 участок44город Гдов.

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