- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
О выделе отрубных участков по деревне Мишина Гора Спицинской волости. 1911–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880. Опись 27 Показать все
По жалобе крестьянина д. Мишина Гора Спицинской волости М. Ершова на отвод ему отрубного участка, лишенного пахотных угодий. 1911–1912 гг. // Центральный государственный Показать все
По жалобе крестьянина д. Мишина Гора Спицинской волости И. Бычкова на постановление уездной комиссии по делу о выделе ему хуторского участка в пустоши «Середа». 1913 г. / Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1152Мишина Гора, д. каз.при колодце.3018147445Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
169. Мишина Гора, село бывшее государственное, дворов 14, жителей 75, церковь православная, часовня
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мишина Гора д.423 стан42176 участок44город Гдов.