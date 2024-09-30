Населенное место

Сенявщина, д., р. Лучайка, жит. 68 (32 м. З6 ж.), дес. 48, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 18 в.

Шановщина, з., (Козелло), р. Лучайка, жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 34, у. гор. 77 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 18 в.