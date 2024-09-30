деревня Шинавщина, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Шинавщина

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Маньковичская волость
Сенявщина, д., р. Лучайка, жит. 68 (32 м. З6 ж.), дес. 48, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 18 в.
Шановщина, з., (Козелло), р. Лучайка, жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 34, у. гор. 77 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 18 в.
Шановщина, д., р. Лучайка, жит. 38 (20 м. 18 ж.), дес. 52 раз. см. пред.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Шинавщина1

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