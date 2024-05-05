деревня Браздецкая Слобода, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Браздецкая Слобода

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Тяпинская волость
193. Браздецкая Слобода, село бывшее владельческое, при реке Узанке, дворов 41, жителей 250, церковь православная, школа

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Коптевичская волость
23Новая-СлободадеревняУлла, рекаЧашницкого, православногоЧашницкому сельскому обществу121

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д Браздецкая Слобода81

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д. Браздецкая Слобода33

Мы используем куки для улучшения работы сайта.