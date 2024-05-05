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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
193. Браздецкая Слобода, село бывшее владельческое, при реке Узанке, дворов 41, жителей 250, церковь православная, школа
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
23Новая-СлободадеревняУлла, рекаЧашницкого, православногоЧашницкому сельскому обществу121
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Браздецкая Слобода81
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Браздецкая Слобода33