деревня Филино, деревня Филино, Вознесенская волость, Ковровский уезд (на 1905) — Familio

Филино

Вознесенская волость, Ковровский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2901Филино, д. вл.при колодце.2525279990
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Ковровский уезд
С. Щербово. Д. Вязово, Маносихо, Кривоносово, Филино. Сц. Болборы.24Алек. Никол. Кишкин1051234

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Вознесенская волость
3010Филино деревня2294473273
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