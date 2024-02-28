деревня Красавка, деревня Красавка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Красавка

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
557Красавка, д. вл.при р. Осколе.50917121128
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
Д. Красовка14Клеоп. Ив. Струве744516

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Верхнелубянская волость
Красовка (Штруевка), б. Струве7457деревняКрасовскаго35238
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