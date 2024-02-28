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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ростилово Карповской волости Даниловского уезда крестьянами временнообязанными помещице Лидие Алексеевне Войцеховской. 1869–1913 гг. // Гос. а Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянкой дер. Ростилово Карповской волости Даниловского уезда Авдотьей Фионовой за крестьянина Ивана Ефимо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1559Ростилово, д. вл.при колодце.6697144Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Ростилово VI. Общество № 657187—Троицкий в Колясникове приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385121Ростиловодеревня58°08'с.ш.40°09'в.д.O-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78615420236д Ростиловодеревня