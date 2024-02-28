деревня Ростилово, деревня Ростилово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ростилово

Даниловский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Ростилово Карповской волости Даниловского уезда крестьянами временнообязанными помещице Лидие Алексеевне Войцеховской. 1869–1913 гг. // Гос. а Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянкой дер. Ростилово Карповской волости Даниловского уезда Авдотьей Фионовой за крестьянина Ивана Ефимо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1559Ростилово, д. вл.при колодце.6697144
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Карповская волость
д. Ростилово VI. Общество № 657187Троицкий в Колясникове приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Даниловский район
385121Ростиловодеревня58°08'с.ш.40°09'в.д.O-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Даниловский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
78615420236д Ростиловодеревня
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