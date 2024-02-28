деревня Ураново, деревня Ураново, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Ураново

Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
709Уранова (Багряш), деревня.при рч. Куязе.7535104304337Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство и пилка леса.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Богадинская волость
263. Уранова (Багряш), деревня бывшая государственная, при речке Куязе, дворов 115, жителей 628, мечеть, школа

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Богадинская волость
37Уранова, д. при реч. Киязы, на проселочн. дор., 2 мечети758146439438Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Буздякский район
520519Урановодеревня54°42'00"54°29'00"N-40-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Буздякский муниципальный район, Сельское поселение Каранский сельсовет
80617416141д Урановодеревня
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