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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
709Уранова (Багряш), деревня.при рч. Куязе.7535104304337Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство и пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
263. Уранова (Багряш), деревня бывшая государственная, при речке Куязе, дворов 115, жителей 628, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
37Уранова, д. при реч. Киязы, на проселочн. дор., 2 мечети758146439438Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520519Урановодеревня54°42'00"54°29'00"N-40-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80617416141д Урановодеревня