железнодорожная платформа Железнодорожная казарма 1161 км, железнодорожная платформа Железнодорожная казарма 1161 км, Кинельский район, Самарская область (на 2018) — Familio

Железнодорожная казарма 1161 км

Кинельский район, Самарская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная платформа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кинельский район
807738Железнодорожная казарма 1161 кмж.-д. платформа (нп)53°16'с.ш.50°58'в.д.N-39-102
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